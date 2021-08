Mussomeli, festeggiata la ricorrenza della Madonna delle Vigne col benvenuto al nuovo parroco Franzù

MUSSOMELI – Si è conclusa, in tempi di pandemia, la tradizionale celebrazione mariana della Madonna delle Vigne di contrada Cermano. Un anno particolare il 2021 che ha registrato ls presenza del nuovo parroco di Cristo Re Padre Liborio Franzù, sotto la cui giurisdizione ricade la celebrazione nella contrada. E’ stata, infatti, la signora Mariella Valenza, a nome dei contradaioli, a dare il benvenuto nella contrada a Padre Liborio, che ha successivamente celebrato la messa e, al termine, il rito della benedizione dei campi. Un saluto di ringraziamento, inoltre, è stato lanciato all’indirizzo di Padre Tuzzeo che per lunghi anni ha seguito e partecipato alla tradizionale festa. Prima della messa, c’è stato il giro dei tamburinari, mentre i devoti della contrada, in attesa della celebrazione della messa, hanno recitato il Rosario, animato dalla religiosa Suor Valeria delle Suore Francescane. Una celebrazione all’aperto , dunque, con un’atmosfera gioiosa e partecipazione ordinata all’evento, colorato dallo sventolio delle bandierine, come manifestazione di unanime desiderio di un ritorno sollecito alla normalità per un coronavirus ancora presente, sebbene contrastato dalle attuali norme restrittive in vigore.