Minaccia con un coltello la convivente. Arrestato dai Carabinieri.

E’ stato il pronto intervento dei carabinieri a scongiurare una possibile tragedia in famiglia. E’ accaduto a Gioia del Colle in provincia di Bari. Qui è giunta al “112” una richiesta d’aiuto da parte di una donna: il convivente la stava minacciando con un coltello mentre lei, per sfuggire, si era barricata in una stanza della casa.

Nel frattempo anche il figlio minore, rinchiuso per paura nella cameretta, chiamava per riferire delle minacce che il padre, armato di coltello, stava rivolgendo alla madre. L’immediato intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gioia del Colle ha tuttavia evitato il peggio. L’uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, per maltrattamenti in famiglia.