Migranti, Cecilia Strada: “387 persone in attesa di sbarcare. Bisogna agire”

“Le navi di soccorso sono fatte per soccorrere, non per aspettare. Abbiamo chiesto a tutte le autorita’ competenti un porto sicuro dove far sbarcare queste persone, che hanno gia’ patito abbastanza. Confidiamo di riceverlo al piu’ presto”.

Cosi’ Cecilia Strada, figlia di Gino, fondatore di Emergency, a bordo della Resq People, dove si trovano 166 migranti soccorsi nei giorni scorsi e attualmente al largo della Sicilia, tra Siracusa e Augusta. Altri 214 sono sulla Geo Barents di Msf, al largo di Lampedusa.