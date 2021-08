Sicilia, Meteo: nubi e deboli temporali oscureranno il weekend

Il tempo previsto per dopodomani, domenica 29 agosto, e per i successivi quattro giorni, secondo il servizio meteo dell’Aeronautica militare.

Domenica 29 agosto.

Nord: addensamenti compatti sulle aree alpine confinali e localmente anche su quelle appenniniche con deboli piogge e qualche locale temporale durante le ore diurne; sul resto del nord cielo sereno o caratterizzato dal passaggio di spesse velature attese nel pomeriggio su Levante ligure, Emilia-Romagna e restante territorio del Triveneto.

Centro e Sardegna: annuvolamenti consistenti accompagnati da lievi piogge e qualche locale rovescio su Sardegna settentrionale ed orientale, regioni adriatiche nonché sul basso Lazio, in miglioramento dal pomeriggio sulle relative aree peninsulari e dalla sera su quelle sarde; altrove cielo sereno, al più interrotto da innocui addensamenti nelle ore centrali su Toscana e Umbria.

Sud e Sicilia: al mattino molte nubi su gran parte del settore peninsulare e sulla Sicilia tirrenica con associati deboli rovesci o temporali sparsi che interesseranno Cilento, Puglia, Basilicata, Calabria e il settore settentrionale siciliano.

Seguirà tra pomeriggio e serata una graduale attenuazione di copertura e fenomeni con schiarite sempre più ampie; faranno eccezione tuttavia le aree ioniche calabresi, dove nuvolosità e precipitazioni si attarderanno fino alle prime ore notturne.

Bel tempo sul resto dell’isola.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo sui rilievi alpini più settentrionali, basso Lazio, Appennino abruzzese, Cilento, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia; in calo sul resto del Paese; massime in lieve aumento su pianura friulana, Veneto, Emilia-Romagna, Sardegna nordoccidentale, più deciso su Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo orientale; in diminuzione su coste orientali sarde, rilievi abruzzesi, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria ionica; stazionarie altrove.

Venti: da deboli a moderati intorno nord-ovest al centro-sud con locali rinforzi su rilievi calabresi e sulla Sicilia; deboli settentrionali sulle coste nord adriatiche e variabili sul resto del nord.

Mari: da mosso a molto mosso al largo il mar di Sardegna; poco mossi mar Ligure, Tirreno settentrionale, alto Adriatico e golfo di Taranto; mossi i restanti bacini con locali, ulteriori intensificazioni del moto ondoso su stretto di Sicilia e Adriatico centrale.

Lunedì 30 agosto: nubi compatte su Liguria e catena alpina, specie del Triveneto, con associati deboli rovesci o temporali in assorbimento serale, salvo persistenze serali sulle aree alpine e prealpine di nord-est; bel tempo altrove, seppur con i consueti annuvolamenti ad evoluzione diurna attesi sui rilievi centro-meridionali.

Martedì 31 agosto: tempo in peggioramento al centro-nord con deboli precipitazioni generalmente fino a sera su Liguria, Lombardia orientale, Emilia-Romagna, alta Toscana, Umbria e Lazio, più frequenti e diffuse sulle aree venete e friulane; ampio e prevalente soleggiamento al meridione.