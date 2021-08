Indonesia: scoperto DNA di donna vissuta 7.200 anni fa

Gli archeologi hanno trovato il dna di una donna vissuta 7.200 anni fa sull’isola indonesiana di Sulawesi; una scoperta che fa luce su una stirpe precedentemente sconosciuta.

Lo studio, come riporta la Cnn, è stato pubblicato sulla rivista Nature. “Abbiamo scoperto il primo dna umano antico nella regione insulare tra l’Asia e l’Australia, nota come ‘Wallacea’, e che fornisce nuove informazioni sulla diversità genetica e la storia dei primi esseri umani moderni in questa parte poco compresa del mondo”, ha detto il coautore dello studio, Adam Brumm, professore di archeologia presso il Centro di ricerca australiano della Griffith University per l’evoluzione umana.

I primi esseri umani moderni hanno usato le isole Wallacea – principalmente isole indonesiane che includono Sulawesi, Lombok e Flores – mentre si spostavano dall’Eurasia al continente australiano più di 50.000 anni fa, credono i ricercatori. Il percorso esatto che fecero, tuttavia, è sconosciuto.

“Devono averlo fatto usando un mezzo acquatico relativamente sofisticato, poiché non c’erano ponti di terra tra le isole, anche durante i picchi dell’ultima era glaciale, quando il livello globale del mare era fino a 140 metri più basso di oggi”, ha detto ancora Brumm.

Diverse pitture rupestri già rilevate nelle grotte del Sulawesi avevano suggerito che esseri umani avevano vissuto su queste isole 47.000 anni fa, ma non erano state rilevate altre tracce anche perché, a causa del clima tropicale, i resti di dna si degradano rapidamente.

Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto lo scheletro di una donna tra i 17 e i 18 anni in una grotta nel 2015. I suoi resti sono rimasti sepolti per anni. Faceva parte della cultura Toalean, trovata solo nella penisola sud-occidentale di Sulawesi. La grotta fa parte di un sito archeologico chiamato Leang Panninge.

“Gli archeologi hanno identificato come ‘Toaleani’, cacciatori-raccoglitori preistorici che vivevano nelle pianure e nelle montagne boscose del Sulawesi meridionale tra gli 8.000 anni fa fino a circa il quinto secolo dopo Cristo”, ha detto Brumm. “Hanno realizzato strumenti di pietra altamente distintivi (tra cui piccole punte di freccia finemente lavorate conosciute come ‘punti Maros’) che non si trovano da nessun’altra parte sull’isola o in tutta l’Indonesia”.

Quello della giovane cacciatrice è il primo scheletro ampiamente completo e ben conservato associato alla cultura Toalean, ha spiegato Brumm. L’autrice dello studio, Selina Carlhoff, è stata in grado di recuperare il dna dall’osso alla base del cranio. “È stata una grande sfida, poiché i resti erano stati fortemente degradati dal clima tropicale”, ha detto Carlhoff. Il dna della giovane donna ha così mostrato che discendeva dalla prima stirpe di esseri umani moderni che entrò in Wallacea 50.000 anni fa.

Faceva parte della colonizzazione iniziale della “Grande Australia”, o la massa terrestre combinata dell’era glaciale di Australia e Nuova Guinea. Un’antenata degli attuali indigeni australiani e papuani, ha detto Brumm.