Incendi, Suriano: “Ridicolo avere solo 15 canadair per tutta l’Italia”

“Il 2021 e’ stato un annus horribilis per quanto concerne gli incendi con l’Italia che ha avuto il triste primato di oltre 100 mila ettari di terreno bruciati, la maggior parte nelle regioni meridionali come Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia.

A Catania e provincia intere aree di grande valenza naturalistica, come l’Oasi del Simeto, sono andate in fiamme cosi’ come tante altre zone e decine e decine sono i cittadini che hanno subito danni nelle loro abitazioni”.

Cosi’ la deputata del gruppo Misto, Simona Suriano, che ha presentato un’interrogazione sull’emergenza incendi che ha devastato il sud Italia – e in particolare la provincia di Catania – nel corso degli ultimi mesi, puntando il dito contro le riforme che hanno letteralmente smantellato il corpo forestale e che non hanno dotato di una flotta pubblica di mezzi anti incendi i soccorritori.

Inoltre Suriano ha fatto riferimento alla riforma della giustizia Cartabia che ha introdotto l’improcedibilita’ dell’azione penale dopo il decorso di un breve lasso di tempo anche per i reati ambientali.