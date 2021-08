Incendi, Patuanelli: “inserire il servizio civile ambientale”

“Gli incendi che hanno colpito in questi giorni le regioni del Sud Italia, in particolare Sicilia, Sardegna e Calabria, hanno creato terribili conseguenze in termini umani, ambientali ed economici. Una situazione drammatica che ho voluto verificare di persona, parlando con Sindaci, istituzioni e imprenditori.

Assieme al Presidente Mario Draghi ci siamo confrontati per prevedere, nel pacchetto d’interventi che il Governo si appresta a varare, le misure idonee a consentire alle imprese agricole e zootecniche di proseguire la loro attivita’, anche per scongiurare il rischio di abbandono delle zone colpite che aggraverebbe ulteriormente la gia’ delicata situazione dei territori.

Assieme a misure emergenziali e di ristoro diretto servono misure di contenimento e di prevenzione; per questo il MoVimento 5 Stelle tornera’ a chiedere con forza l’inserimento del servizio civile ambientale, che puo’ diventare una straordinaria occasione di tutela del territorio”. A scriverlo su Facebook il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli.