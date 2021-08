Illecita percezione del reddito di cittadinanza: nel Bolognese denunciate dai Carabinieri 116 persone.

Denuncia da record per i “furbetti” del reddito di cittadinanza ad Ozzano dell’Emilia in provincia di Bologna. Qui i carabinieri della locale stazione hanno denunciato ben 116 persone per “illecita percezione del reddito di cittadinanza”.

I denunciati, al fine di ottenere l’erogazione del beneficio, avevano prodotto false attestazioni circa la loro residenza e la condizione reddituale, percependo complessivamente in modo indebito 300mila euro che ora dovranno restituire. Sospesa anche l’erogazione del beneficio.