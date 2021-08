Femminicidio ad Acitrezza: su Facebook assassino posta foto con pistola e “I love you”

Un uomo e una donna entrambi di spalle. Lui a torso nudo con la scritta ‘I love you’ sulla schiena che punta la pistola alla testa della donna.

E’ una delle immagini postate sul profilo Facebook di Antonino Sciuto, il 38enne ricercato da stanotte per l’omicidio della sua ex fidanzata Vanessa Zappalà, tra i selfi con moto e auto anche di grossa cilindrata. La 26enne è stata freddata con diversi colpi di pistola, uno de quali l’ha raggiunta alla testa non lasciandole scampo, mentre si trovava sul lungomare di Aci Trezza, frazione balneare di Aci Castello insieme ad alcuni amici.

I carabinieri, che indagano sulla vicenda, hanno diffuso due foto del 38enne per facilitare la sua identificazione ed eventuali segnalazioni. Intanto Intanto la caccia all’uomo prosegue serrata, anche fuori dai confini della Sicilia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 38enne avrebbe raggiunto a bordo di un’auto la zona del porticciolo di Aci Trezza, sarebbe sceso dall’auto, dirigendosi verso Vanesse. Pochi attimi prima di esplodere diversi colpi di pistola e di allontanarsi subito dopo a bordo della vettura.

Sono stati gli stessi amici della vittima a indicare ai carabinieri chi aveva sparato. All’arrivo del 118 per Vanesse, però, non c’era più nulla da fare. La vittima aveva denunciato l’ex fidanzato per stalking e lo scorso giugno i carabinieri della stazione di Trecastagni lo avevano arrestato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Posto ai domiciliari, era stato successivamente scarcerato dal gip che aveva disposto a suo carico il divieto di avvicinamento.

Nella notte il tragico epilogo.