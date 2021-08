Femminicidio ad Aci Trezza. UIL: “Non chiamatelo amore o raptus, è omicidio”

“Non chiamatelo amore. Non chiamatelo raptus! E’ solo altro sangue sulle mani di uomini che odiano le donne”. Uil Sicilia e Uil Catania piangono la ventiseienne Vanessa Zappala’, vittima di femminicidio, assassinata la scorsa notte al porticciolo di Acitrezza” L’organizzazione sindacale con un messaggio della segretaria organizzativa regionale Luisella Lionti e della segretaria generale territoriale Enza Meli si uniscono al dolore dei familiari e degli amici della ragazza.

“Con strazio e rabbia – commentano Luisella Lionti ed Enza Meli – apprendiamo questa notizia che allunga in provincia di Catania e in Sicilia una lista tragica, lunghissima, inquietante.

Mai come oggi attuale, uno striscione su via Sangiuliano dalla nostra sede provinciale invita a non chiamare amore ne’ raptus il femminicidio.

Nessuna giustificazione e' tollerabile, nessuna pena puo' bastare. E' tempo che nelle scuole diventi obbligatoria per tutti l'ora di educazione al rispetto della vita.

Se volete, vi proponiamo di tenere queste lezioni seduti attorno alla panchina rossa che abbiamo inaugurato due anni fa nel cortile della Uil di Catania e sulla quale e’ incisa questa frase di Isaac Asimov: la violenza e’ l’ultimo rifugio degli incapaci. Oggi, Isaac Asimov avrebbe pianto con noi Vanessa Zappala’!”.