FCI Sicilia: sopralluogo del Presidente FCI Cordiano Dagnoni al velodromo di Noto

Il Presidente Nazionale FCI Cordiano Dagnoni è venuto a Noto per incontrare l’amministrazione comunale e poter effettuare un sopralluogo al velodromo Paolo Pilone.

“Conoscevo già l’ospitalità dei siciliani ma questa visita mi ha lasciato piacevolmente stupito per l’accoglienza calorosa da parte di tutte le istituzioni sportive e pubbliche – ha commentato il presidente -. Per noi è fondamentale poter avere il sostegno e la sensibilità dell’amministrazione comunale perché ci consente di poter pianificare e organizzare manifestazioni dedicate a tutte le categorie e settori.

La particolarità del velodromo della Sicilia Orientale è soprattutto quella di essere al centro della città ed essere, al contempo, fornita di spazi adeguati e tanta gente di buona volontà che, per puro volontariato, fa un ottimo servizio”.

“Siamo felici di avere gli occhi della Federazione addosso – ha commentato il Sindaco di Noto Corrado Bonfanti – all’incontro nel palazzo comunale -. Ringraziamo il presidente Dagnoni per la visita che arriva a poche settimane dai successi di Tokyo. Penso che la mia e quella della mia amministrazione comunale sia stata una scelta giusta: ritrovare il velodromo e consegnarlo ai giovani ed allo sport è stato un successo. Il Presidente ha trovato una struttura sana e ben pensata, anche ben organizzata, confermando l’opportunità di riavere gli azzurri e le azzurre presto a Noto”.

Con il presidente, all’incontro a Palazzo Ducezio, erano presenti i vertici regionali e provinciali della FCI, Davide Belfiore in rappresentanza del patron della Cinelli Antonio Colombo, azienda il cui nome è legato al velodromo netino gestito dall’asd Velodron e la responsabile della segreteria della FCI Sicilia Lorenza Glorioso.

L’azienda Cinelli, main sponsor del velodromo, in veste di Pigmalione ha donato numerose biciclette alla struttura per poter consentire a tutti gli atleti emergenti di poter scoprire una passione ed eventualmente coltivare un talento che permetta di raggiungere i podi più prestigiosi.

Durante la giornata a Noto hanno dialogato sul futuro dell’impianto e del ciclismo siciliano su pista il Presidente FCI Sicilia Diego Guardì, i Vicepresidenti FCI Sicilia Calogero Rivituso e Nunzio Uccellatore, il Coordinatore della Struttura Tecnica Regionale Sergio Monterosso, il Responsabile tecnico del velodromo Paolo Pilone di Noto professore Rosario La Rosa il vicepresidente provinciale FCI Siracusa Giuseppe Bordieri, il responsabile del settore paralimpico Claudio Molè, la Componente del settore paralimpico Debora Orso, il componente settore pista nazionale Giuseppe Spada e la delegata allo Sviluppo e qualità Siria Magro.

“Abbiamo consolidato un’ottima intesa con il nuovo Presidente e speriamo di collaborare per ottenere il massimo per l’attività regionale – ha commentato il Presidente FCI Sicilia Diego Guardì -. La nostra è una regione che ha voglia di crescere e abbiamo intenzione di poter creare le basi per poter portare nella nostra terra competizioni di qualità che vadano oltre i confini regionali per estendersi a quelli nazionali e, magari, anche internazionali”.

Durante la giornata il Presidente Cordiano Dagnoni ha ufficialmente consegnato al Comitato Regionale Sicilia il pulmino che verrà utilizzato dalla rappresentativa siciliana per le trasferte verso i campionati di tutta l’Italia.