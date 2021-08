Euro 2020: la Coppa esposta in Sicilia fino al 5 settembre. Le tappe del tour

A poco più di un mese dalla vittoria italiana del campionato europeo di calcio a Wembley, la gioia dei tifosi non si arresta e i festeggiamenti, rigorosamente covid-free, si spostano in Sicilia, per un appuntamento unico con la Coppa Euro 2020.

Da oggi fino al 5 settembre, ancora riflettori sulla straordinaria impresa degli azzurri, con il trofeo e la maglia del capitano Giorgio Chiellini, autografata anche da altri componenti della squadra, che verranno esposte a Palermo e a Catania, durante tre appuntamenti nei principali store isolani Bruno Euronics.

Si comincia da oggi a domenica a Palermo.

Si passerà poi il 31 agosto ed 1 settembre a Catania, al Parco Commerciale Le Zagare, e dal 2 al 5 settembre a Misterbianco.

Tutti potranno posare per degli scatti professionali, che verranno pubblicati sulla pagina facebook di Bruno Euronics, dove verrà attivato un concorso.

A conclusione del mini tour siciliano, dopo il 5 settembre, verranno pubblicati gli album fotografici e, chi riceverà più like, avrà diritto ad un telefono cellulare firmato Vivo.