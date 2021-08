Covid. Sono 73.718.833 le dosi di vaccino somministrate in Italia. Sette ventenni su 10 vaccinati.

Complessivamente ammontano a 73.718.833 le dosi di vaccino che sono state finora somministrate in Italia, il 95,3% del totale di quelle consegnate, pari finora.

E’ quanto sostiene il report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, generale Figliuolo, diffuso nella mattinata di oggi 15 agosto. Sulla base di quanto contenuto nel report, se da una parte preoccupa il fatto che ancora più di un over 60 su dieci ancora sia senza prima dose, va tuttavia sottolineato il successo della campagna vaccinale tra i giovani e giovanissimi: 7 ventenni su 10 sono vaccinati e allo stesso modo lo sono già la metà dei ragazzi tra i 12 e 19 anni. Si tratta di un successo non indifferente dal momento che si parla di una fascia di popolazione che rischia poco di ammalarsi gravemente di Covid.