Covid. Coppia di anziani positiva abbandona l’ospedale e torna a casa.

Una coppia di anziani scopre di aver contratto il Covid-19 in ospedale e abbandona la struttura ospedaliera tornando a casa. E’ quanto accaduto a Bentivoglio in provincia di Bologna.

Qui marito e moglie, entrambi di 70 anni e non vaccinati, erano arrivati in ospedale in quanto, da qualche giorno, presentavano sintomi come tosse e febbre da qualche giorno. Gli operatori sanitari hanno effettuato il tampone che è risultato positivo ed i medici gli hanno comunicato che era necessario il loro ricovero.

A quel punto, tuttavia, la coppia ha deciso di lasciare l’ospedale. Gli operatori sanitari hanno pertanto allertato i carabinieri che hanno verificato che i due anziani avevano fatto ritorno a casa rifiutandosi di tornare in ospedale. La coppia è stata presa in carico dal servizio territoriale e dalle Usca per l’assistenza domiciliare.