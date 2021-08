Coldiretti: a Ferragosto 8,1 mln di italiani scelgono il Picnic

Lungo la penisola resiste la tradizione del picnic con circa 8,1 milioni di italiani che hanno scelto di trascorrere il giorno di ferragosto all’aria aperta con grigliate, sul posto o piatti portati da casa, seppur nel rispetto delle misure imposte dall’emergenza covid.

E’ quanto emerge dall’indagine coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che un italiano su due (50%) non resta a casa per il ”capodanno” d’estate e ha deciso di raggiungere parenti/amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita. Quest’anno con il propagarsi degli incendi particolare attenzione deve essere rivolta alle grigliate con quasi 8 italiani su 10 (78%) che si dichiarano appassionati.

La prima regola da seguire nel bosco è – afferma la Coldiretti – quella di evitare di accendere fuochi non solo nelle zone boscate, ma anche in quelle coltivate o nelle vicinanze di esse, mentre nelle aree attrezzate, dove è consentito, occorre controllare costantemente la fiamma e verificare prima di andare via non solo che il fuoco sia spento. Inoltre – continua la Coldiretti – non abbandonare mai rifiuti o immondizie nelle zone boscate o in loro prossimità e in particolare, evitare la dispersione nell’ambiente di contenitori sotto pressione (bombolette di gas, deodoranti, vernici, ecc.) Che con le elevate temperature potrebbero esplodere o incendiarsi facilmente.

Dalla caponata di melanzane, tipicamente siciliana, alle frittole di maiale calabresi, dalla pastasciutta al sugo di papera che sono un cavallo di battaglia dell’umbria agli zitoni di ferragosto tipica pasta caratteristica della costiera amalfitana condita con pomodori freschi e secchi, dal coniglio all’ischitana tipico dell’isola del golfo di napoli alle lumache di belluno, sono solo alcuni dei menu tipici della tradizione che gli italiani – sottolinea la coldiretti – riscoprono nel giorno di ferragosto.