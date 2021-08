Caltanissetta, ville comunali piene di rifiuti e pericoli: “L’inciviltà dei cittadini che sporcano gli spazi pubblici”

Caltanissetta e le sue ville comunali. Caltanissetta e i suoi luoghi di ritrovo per bambini. Caltanissetta e il suo servizio di pulizia strade e controllo del territorio. Caltanissetta e i suoi cittadini che, noncuranti delle regole di civiltà, buona condotta e ordine pubblico continuano a sporcare i parchi pubblici e le ville comunali.

A nulla serve il servizio di pulizia urbano, i controlli del territorio e il zelante intervento periodico dei volontari che agiscono in modo autonomo oppure organizzati in gruppi come “Plastic Free” e “Otto di Coppe”.

C’è sempre chi preferisce gettare cartacce, rifiuti e bottiglie a terra piuttosto che negli appositi contenitori.

Ed ecco qui che fioccano le segnalazioni dei cittadini che si chiedono perché sono costretti a portare i propri figli o nipoti in aree giochi e spazi dedicati ai più piccoli facendo attenzione a non inciampare tra i rifiuti o temere che cadendo possano finire tra i cocci dei vetri di bottiglie frantumate.

Eppure i cestini contenitivi sono presenti sia a villa Monica, in via Turati, sia nel Giardino della Legalità, in zona San Luca. E queste sono soltanto due delle 5 aree gioco attrezzate per i più piccoli che ci sono state segnalate. Le altre, purtroppo, versano in condizioni simili.

“Non è possibile fare una passeggiata tra rifiuti e cartacce – ha protestato un cittadino -. Non è soltanto brutto da vedere ma anche pericoloso. Residui di cibo attirano insetti, escrementi di animali si confondono tra i prati calpestabili, vetri rotti possono causare incidenti molto gravi. Non è più possibile continuare a vivere questa situazione– ha concluso -, chiediamo una videosorveglianza costante o controlli frequenti che permettano di individuare i colpevoli e riportare la civiltà in città. I cittadini hanno diritto di utilizzare i luoghi pubblici a loro dedicati”.

Nel frattempo, in attesa del fiorire della civiltà o di un intervento efficace dell’amministrazione pubblica o delle forze dell’ordine i volontari di Plastic Free hanno programmato un nuovo incontro di recupero urbano. Un’opportunità per prendersi cura del proprio territorio e sensibilizzare la popolazione a un corretto comportamento civico.

L’appuntamento è per venerdì 3 settembre 2021 alle 18.30 davanti la Chiesa San Marco.