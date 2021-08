Caltanissetta, “vietato giocare a pallone per strada”. Gambino firma un’ordinanza di sicurezza pubblica

Il Sindaco Roberto Gambino, in seguito agli ultimi episodi riscontrati in strada firma un’ordinanza per regolare l’ordine pubblico.

In particolare in linea con il regolamento comunale di polizia urbana per la convivenza civile (APPROVATO CON

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 28.09.2020) è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale “praticare attività ricreativa di qualsiasi genere sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito compresi i marciapiedi ed i portici causando pericolo e incomodo

per le persone”.

La delibera chiarisce che in relazione a quanto disposto dal regolamento comunale, è vietato “giocare al pallone nelle aree pubbliche in genere, circostanza che è stata riscontrata recentemente nell’area pedonale di Corso Umberto I.

Pare opportuno evidenziare – prosegue- che, fermo restando l’applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti norme, la violazione della previsione regolamentare comportano multa”.

La sanzione va da Euro 50,00 a 150,00 per ciascuno dei soggetti che si rendono responsabile di tale attività.

La sanzione accessoria inoltre della confisca amministrativa delle cose che sono servite a commettere l’infrazione (ai sensi dell’articolo 20 della legge 24/11/1981, n. 689), previo sequestro cautelare (ai

sensi dell’art. 13 della citata legge).

In caso di soggetto minorenne la sanzione sarà applicata al genitore o al soggetto che ha la potestà sullo stesso.

“Confidando nel senso civico che caratterizza la Città – conclude il Sindaco -, si auspica la corretta osservanza delle disposizioni indicate a tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica”.

