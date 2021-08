La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore per la giornata di domani in Sicilia.

Livelli di allerta massima in provincia di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Ragusa e Siracusa, e media in provincia di Catania, Enna, Messina e Trapani.