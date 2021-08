Caltanissetta, Aiello: “via Cairoli ancora chiusa, Amministrazione complice delle omissioni altrui”

Via Cairoli chiusa da anni e quartiere ripulito a metà: lo fa sapere il consigliere comunale della Lega, Oscar Aiello, che su richiesta di alcuni residenti ha effettuato un nuovo sopralluogo.

“Sono passati anni e nel frattempo si è resa necessaria una terza Interrogazione – dichiara il consigliere Aiello – nonostante ciò Via Cairoli rimane chiusa al traffico a tempo indeterminato, causando disagi ai residenti.

Come se non bastasse – aggiunge Oscar Aiello – il Quartiere viene ripulito a metà, la scalinata che collega Viale Amedeo con Via Dante Alighieri rimane piena di fastidiose e pericolose erbacce, così come le altre scale della zona.

Tutta colpa dell’Amministrazione Comunale – conclude Aiello – che tace dinnanzi le omissioni di altre Istituzioni, creando discriminazioni all’interno dello stesso Quartiere”.