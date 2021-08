Atletica italiana nella leggenda: Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs abbraccio d’oro alle Olimpiadi.

Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs vincono due storiche medaglie con la maglia della Nazionale Italiana alle Olimpiadi di Tokio e scrivono altrettante pagine di sport destinate a restare per sempre nel grande libro dello Sport.

E’ accaduto nella notte di Tokio. Una notte che difficilmente i tifosi italiani dimenticheranno perchè, a distanza di 41 anni, l’atletica italiana è tornata a ruggire regalando, nella velocità come nel salto in alto due medaglie d’oro favolose. Allora furono la freccia del sud Pietro Mennea a vincere l’oro nei 200 metri mentre la Signora dell’Atletica Italiana, Sara Simeoni, conquistò l’oro nel salto in alto.

A distanza di 41 anni un’altra doppia magia, stavolta a Tokio. A trionfare per primo è stato Gianmarco Tamberi. Il saltatore ha vinto la medaglia d’oro olimpica nel salto in alto. Tre errori a testa per l’azzurro a 2.39 come il qatariota Barshim: alla fine i due, invece che giocarsi lo spareggio, hanno deciso di fermarsi a 2.37 e prendersi entrambi la medaglia d’oro.

Marcel Jacobs, invece, ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 metri al termine di una prestazione superlativa che ha permesso all’atleta italiano di salire sul gradino più alto di una gara nella quale mai l’Italia era riuscita a piazzare un suo atleta in una finale olimpica nè tantomeno di vincere una medaglia.

E invece Marcel Jacobs è riuscito in questa impresa favolosa con il tempo di 9.80. Argento Usa con Kerley in 9.84, bronzo per il canadese Can de Grasse in 9.89. Per Marcel Jacobs, come per Gianmarco Tamberi due medaglie ed un unico comun denominatore: da oggi entrano di diritto nella leggenda dell’atletica e dello sport italiano. (foto Sky Sport).