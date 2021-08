Afghanistan, giornaliste allontanate dall’emittente perchè “donne”. Il nuovo direttore scelto dai talebani

Due giornaliste della Radio Televisione Afgana (Rta) sono state allontanate dall’emittente dopo la presa del potere a Kabul dei talebani. Lo riporta oggi l’emittente Tolonews.

“Volevo tornare al lavoro, ma purtroppo non me lo hanno permesso – ha detto Shabnam Khan Dawran, volto della RTA – mi hanno detto che il regime è cambiato e che non posso lavorare”. Stessa sorte di Khadija: “Sono andata in ufficio, ma non mi hanno permesso di entrare. Anche altri colleghi sono stati cacciati. Abbiamo parlato con il nostro nuovo direttore che è stato nominato dai talebani”.

E, secondo quanto riferito da Khadijam, i talebani hanno fatto sapere che prenderanno presto una decisione. “C’è stato un cambiamento nei programmi e non ci sono presentatrici donne nè giornaliste donne”, ha rimarcato Khadijam.