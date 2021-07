Variante Delta, ministro Speranza: “Acceleriamo sui vaccini o rischiamo chiusura ad agosto”

Per il nostro Paese, Roberto Speranza avverte: “O acceleriamo su tracciamenti e vaccini o rischio chiusure ad agosto”. Il ministero della Salute indica infatti in una circolare le sue misure proprio alla luce di una “Allerta internazionale variante Delta: incremento dei casi Covid-19 in diversi Paesi europei”.

Si teme che l’onda lunga di questa mutazione arrivi anche da noi e il documento sottolinea quindi che “al fine di attenuarne l’impatto, è importante mantenere l’incidenza a valori che permettano il sistematico tracciamento della maggior parte dei casi positivi e il sequenziamento massivo di Sars Cov-2 per individuare precocemente e controllare l’evoluzione di varianti genetiche nel nostro Paese”.

In vista di una diffusione della variante in tutta Europa al 90% entro la fine di agosto, il ministero sottolinea che è necessario “garantire strategie vaccinali che tengano conto della possibile minor protezione dopo una sola dose di vaccino, dell’efficacia del ciclo completo e della necessità di effettuarlo il prima possibile negli individui a rischio infezione”.