Università eCampus-Andel, nasce il Master per “Disability Job Supporter”

ROMA (ITALPRESS) – L’Università degli Studi eCampus e ANDEL – Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro hanno firmato un Protocollo d’Intesa per promuovere una cooperazione sul piano culturale, scientifico e didattico in materia di disabilità e lavoro.

L’accordo prevede l’attivazione di un Master di I Livello – che si caratterizza per la sua unicità nel panorama dell’offerta formativa nazionale e per l’ampio ventaglio di sbocchi professionali – per “Disability Job Supporter” (DJS), figura esperta nell’accompagnare la persona dalla scuola al mondo del lavoro e supportare l’azienda sia nell’assolvimento degli obblighi previsti dalla L.68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che nella gestione della disabilità all’interno della stessa, ai fini di creare un rapporto ottimale fra la disabilità, il lavoro e i servizi dedicati; la realizzazione di una docenza sui temi della disabilità/lavoro e la partecipazione ad attività di ricerca. Previsto lo svolgimento di un convegno nella sede romana di eCampus nella primavera del 2022; la divulgazione delle iniziative comuni sui rispettivi siti web; la messa a disposizione dell’Agenzia, presso le sedi dell’Università eCampus di Roma e Milano, di spazi per lo svolgimento delle attività istituzionali di ANDEL, oltre ad una unità lavorativa con funzioni di segreteria presso la sede eCampus di Milano.

“L’accordo firmato oggi da ANDEL con uno dei principali e più qualificati atenei online d’Italia – dichiara il Presidente di ANDEL, Enrico Seta – è importante non solo per ANDEL, ma soprattutto per il futuro dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, che soffrono oggi in Italia le conseguenze della mancanza di figure professionali in grado di aiutarle nel loro percorso verso il mercato del lavoro. Gli atenei hanno un ruolo importante nella formazione di questi professionisti della ‘mediazione della disabilità-lavorò.

ANDEL ed eCampus si mettono oggi insieme per realizzare un ambizioso progetto formativo e culturale”.

“La collaborazione fra eCampus e ANDEL è fondata su un terreno comune di valori e di finalità – sottolinea il Direttore generale di eCampus, Alfonso Lovito – che ci consente di operare con un approccio innovativo, prima di tutto culturale, rispetto al tema del lavoro e della disabilità. L’educazione a distanza e l’e-learning, propri del nostro Ateneo, agevoleranno ancor di più una formazione finalizzata all’inclusione effettiva della persona, a sua volta strettamente legata alle reali esigenze del mercato del lavoro”.

(ITALPRESS).