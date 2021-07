Sicilia, immigrazione: a Lampedusa 13 sbarchi tra ieri e oggi

Sono 13 gli sbarchi di migranti, tra ieri e stamattina, arrivati a Lampedusa. Provengono per lo piu’ dalla Tunisia e dalla costa Nord Ovest della Libia e hanno viaggiato su piccole imbarcazioni di fortuna. Ieri, in serata, erano arrivati sull’isola 33 migranti con due diversi barconi: in una sola giornata l’approdo di piu’ di 300 persone.

Proseguono, intanto, le ricerche dei dispersi dell’ultimo naufragio avvenuto a cinque miglia dalla costa dell’Isola delle Pelagie. La Procura di AGRIGENTO sta valutando l’impiego di un robot per raggiungere il relitto dell’imbarcazione.