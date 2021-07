Rassegna stampa. Il Città di Caltanissetta ingaggia Cimino e Pulci, mercoledì stage per la Juniores

E’ un Città di Caltanissetta attivo sul mercato tra colpi in entrata e riconferme. La società del presidente Sergio Iacona, per il tramite del direttore sportivo Andrea Di Carlo e del direttore generale Antonio Emma, s’è assicurata per la prossima stagione il centrocampista offensivo Leandro Cimino (a destra nella foto). Il ragazzo, classe ’96, cresciuto nel settore giovanile del Ravanusa, vanta trascorsi in Eccellenza nel Serradifalco, ma anche in società come Akragas, Canicattì e Gorgonia Delia.

Altro colpo in entrata è quello del difensore Gianfilippo Pulci (a sinistra nella foto). Classe ’94, di Sommatino, il neo arrivato è cresciuto calcisticamente nella Sommatinese e poi nella Nissa. Dopo di che s’è imposto in Serie D militando con squadre come Piacenza, Ischia, Taranto e Rimini riuscendo a totalizzare più di 100 presenze nei campionati semi-professionistici e diverse esperienze anche in Eccellenza, l’ultima delle quali con gli umbri del Cannara nel 2017. Poi, il ritorno in Sicilia, ed ora questa nuova avventura con il Città di Caltanissetta.

Sul fronte delle riconferme, la società nissena in queste ultime ha definito quella del centrocampista nisseno Matias Ferraro, classe ’96, che ritroverà quel Giovanni Italia con il quale ha mosso i primi passi calcistici nella Cl Calcio.

L’Asd Città di Caltanissetta ha intanto organizzato per mercoledì 21 luglio il primo stage della nuova stagione in preparazione dei campionati giovanili. Lo stage riguarderà le categorie juniores (2001-2003), Under 18 (2004 e 2005). Il raduno è previsto per le ore 17 nei campetti “Giarratano” di via Pietro Leone a Caltanissetta. Per informazioni è possibile rivolgersi al tecnico Giacomo Serafini chiamando al numero 329 3547943.