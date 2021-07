Promozione. Definita dal Città di Caltanissetta la terna dei portieri per la prossima stagione sportiva.

Il Città di Caltanissetta si muove per la prossima stagione. Il ds Andrea Di Carlo e il dg Antonio Emma si sono mossi per completare la terna di portieri destinata a difendere i pali della porta della squadra allenata da Giovanni Italia. Una terna d’eccezione, quella che la società nissena s’è regalata. In primo luogo, dalla Nissa è tornato, dopo la breve parentesi, il portiere Salvatore Chimenti.

Riconfermato anche Marco Ammendola (nella foto) che, anche per la prossima stagione, vestirà ancora una volta la maglia del Città di Caltanissetta. Infine a completare la terna dei portieri del Città di Caltanissetta sarà il nisseno Luca Volo, classe 2001, confermato come terzo portiere della squadra giallorossa. In questo modo si completa il “pacchetto” dei portieri a disposizione di mister Italia per la stagione 2021/22. Ora, spazio ad altre conferme in altri settori del campo, ma anche all’annuncio di qualche nuovo arrivo.