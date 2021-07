Nissa FC: Loris Spina rimane in maglia biancoscudata

La “linea verde” della Nissa FC non è da sottovalutare.

Per questo la Nissa cerca sempre di aggregare in prima squadra giovani di talento, in grado di arricchire il bagaglio tecnico del gruppo.

Loris Spina, classe ‘94 attaccante di Palermo, la scorsa stagione ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra ma la società crede nelle sue potenzialità e ha deciso di riconfermarlo.

“Loris ha la grande opportunità di fare bene con la gloriosa maglia biancoscudata – ha commentato la dirigenza -, ora deve lavorare sodo e i risultati sicuramente arriveranno”.