Mirco Scarantino spiega perchè non andrà alle Olimpiadi tra cambi di categorie e infortunio alla spalla.

Mirco Scarantino non andrà alle prossime Olimpiadi di Tokio ed ha voluto spiegarne le ragioni. Lo ha fatto con un lungo post che ha pubblicato nella sua pagina Facebook. “Arrivati alla fine di questo quadriennio olimpico alquanto anomalo – si legge – ritengo giusto dare alcune spiegazioni in merito alla mia non qualificazione olimpica. Si lo devo, perché chi mi conosce sa che sono sempre stato ambizioso e non mi sono mai accontentato di essere uno dei tanti”.

Il campione nisseno di sollevamento pesi ha rilevato: “Sono stati anni, mesi, giorni duri soprattutto nell’ultimo periodo a causa dei grossi cambiamenti al regolamento fatti nell’ultimo periodo. Ho dovuto cambiare 2 categorie, prima scendere nei 55 e poi salire nei 61 (per chi conosce il regolamento era la prima categoria olimpica disponibile). Tutto questo a 26 anni e soprattutto dopo 13 anni di duro lavoro sempre ai massimi livelli, non è stato per nulla facile”.

Scarantino ha poi spiegato che s’è dovuto fermare per una lesione alla spalla. “Dolori forti, ma nonostante ciò cercavo di non gettare la spugna…Fino ad oggi non ho ritenuto giusto rilasciare interviste perché non avevo alcuna voglia di raccontare alcune cose personali. Ciò che più mi rende felice è il poter camminare sempre a testa alta perché sono orgoglioso di aver fatto in questi anni qualcosa di meraviglioso. Tutto questo è stato possibile grazie alla mia famiglia, ai miei amici, alla Federazione ed a tutti quelli che mi hanno sempre sostenuto anche da lontano…Ma un ringraziamento particolare lo devo soprattutto al gruppo sportivo delle Fiamme Oro che ogni giorno continua a sostenermi”.

Mirco Scarantino ha concluso parlando del suo futuro: “Il futuro? Lo vedremo strada facendo…Nel frattempo voglio fare un in bocca al lupo agli atleti che parteciperanno a Tokyo. Sappiate che farò il tifo per voi. Godetevi questa magnifica esperienza”.