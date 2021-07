La nissena Elena Marino convince la giuria del Premio Efesto con la sua commedia “Feto”

La nissena Elena Silvia Marino ma da anni residente a Mascalucia, ha ricevuto un grande riconoscimento classificandosi seconda al premio nazionale Efesto città di Catania per la sezione teatrale dedicata alla grande Mariella Lo Giudice durante la serata di premiazione il 5 luglio presso il cortile Platamone di Catania.

La commedia che è stata premiata, intitolata “Feto” , fa parte di una raccolta di commedie in dialetto siciliano che ha intitolato “il teatro della sberla” , scritte durante il lockdown , commedie che l’autrice definisce “agrodolci”, dove i personaggi portano in scena i pregiudizi, i pre concetti, il comune pensare del nostro tempo e senza stereotipi bacchettoni si arriva ad una riflessione spesso amara.

Non esiste un personaggio totalmente positivo né uno del tutto negativo, ognuno è preso dal proprio vivere finché non arriva la cosiddetta sberla. La sberla e’ quella cosa che ti colpisce d’ improvviso, la “cuzzata”al centro di collo mentre si trascorre serenamente e spesso passivamente la vita, e che non ti da alcun preavviso.

Può essere una verità sconcertante, un forte dispiacere, una malattia, un lutto, qualsiasi cosa che arriva a sconvolgere il nostro cerchio perfetto costringendoci a dover rimettere insieme i pezzi. Ci sarà chi riuscirà a cavalcare la tempesta e dopo sofferenze ne uscirà cambiato e profondamente rinnovato e invece chi chiuderà gli occhi e fingerà che nulla è avvenuto.

Anestetizzando il dolore costui proverà a sopravvivere fingendo che non si sia mai abbattuta su di lui, temendo ogni forma di cambiamento ed allora avrà sprecato la sua grande occasione di rinnovamento.

Il 31 luglio andrà in scena in provincia di Catania e precisamente a Sant’Agata li Battiati un’altra commedia facente parte della raccolta, “A tazza da pirzisa” interpretata dalla compagnia dell’ Associazione culturale Abbrazzamuni di cui la nissena Marino è la presidente.

La vita di due comari di un tranquillo paesino di provincia, scandita da appuntamenti abituali, quali il mercato settimanale e il rosario in piazzetta, viene sconvolta da due avvenimenti di rilievo: l’arrivo di Mariuccia, trasferitasi da Pietrapirzia a stare dalla zia per nascondere il suo bimbo in arrivo, e quello di due promessi sposi, Savvuccio ed Elisabetta, figli di due famiglie di spicco nella comunità locale, di ritorno dalla città per organizzare il matrimonio.

Tra scene esilaranti, equivoci e siparietti comici, la storia mostrerà come l’apparenza possa indurre in inganno e come spesso sia più semplice, mentire per vergogna, pavoneggiarsi fingendo di essere ciò che non si è, giudicare gli altri.. fino al momento in cui, arriverà qualcuno che, vincendo la timidezza e i pregiudizi, con candore si metterà a nudo mostrando a tutti l’odore della verità.

Di seguito gli attori della commedia “A tazza da Pirzisa”:

Emanuela Cutuli, Sebastiano Musumeci, Francesco Meli, Samanta Arcidiacono, Andrea Bianco, Puglisi Letizia, Silvio DiMauro, Vera Agata Mirabella, Carmelisa Puglòisi, Filippo Valle e Elena Silvia Marino;

Regia di Andrea Bianco e Elena Silvia Marino.

La serata sarà presentata dal nisseno Giuseppe D’Antoni