Incendi in impianti di trattamento rifiuti. Baglieri: «Incontro con Prefetti e Vigili del fuoco per attivare tavolo di crisi».

«I recenti fatti di cronaca sugli incendi che periodicamente interessano gli impianti di trattamento dei rifiuti impongono un aumento dei livelli di sicurezzache garantisca la tutela dei cittadini, dellʼordine pubblico e la continuità di un servizio pubblico essenziale. Per questo, insieme al direttore Calogero Foti,abbiamo promosso un incontro con i Prefetti e la direzione regionale dei vigili del fuoco che ha come obiettivo l’attivazione di un tavolo di crisi». Lo affermalʼassessore regionale allʼEnergia Daniela Baglieri.

«Ogni anno – prosegue l’assessore Baglieri – si contano decine di incendi a danno delle discariche pubbliche siciliane, concentrati per lo più nel periodoestivo, stagione che registra un aumento della produzione dei rifiuti anche in conseguenza della presenza dei turisti. La tematica va affrontata sotto ilduplice profilo: quello inerente alla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro i quali scongiurano lʼinsorgere di eventi casuali e contengono gli effetti. Diverso iltema, considerando il numero e la ricorrenza, qualora si trattasse di eventi dolosi.Tutto ciò si traduce in un aggravio delle criticità del sistema di gestione dei rifiuti, con refluenze a livello regionale in termini di costi e di servizio. Percontrastare adeguatamente questo fenomeno occorre quindi aumentare il livello di attenzione e di sicurezza, coinvolgendo le amministrazioni locali,sensibilizzando i gestori e attivando ogni possibile iniziativa utile allo scopo»