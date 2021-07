E’ giunta al porto di Augusta la Ocean Viking, la nave della Ong, Sos Mediteranee, con a bordo 572 migranti, di cui 183 minori salvati da diversi naufragi al largo del Mediterraneo. A riferirlo è l’AGI.

Tra poco saranno avviati i protocolli sanitari per verificare se ci sono casi di Covid19 tra le persone giunte sul posto a bordo della nave. In rada c’è solo una nave per la quarantena, la Aurelia, l’Azzurra è salpata per recarsi a Lampedusa ma farà nuovamente ritorno.