Francesca Michielin, tour parte da Marostica

ROMA (ITALPRESS) – Debutta domani (14 luglio) a Marostica, in Piazza Castello all’interno del cartellone del Marostica Summer Festival, Live – Fuori Dagli Spazi, il tour di Francesca Michielin prodotto da Vivo Concerti che la vedrà protagonista, per i prossimi mesi, dei popolari palchi di alcune delle più particolari location del nostro paese. E, proprio alla vigilia della partenza, arriva l’annuncio dei tutto esaurito per le date di Trieste (15 luglio al Porto Vecchio) e della data di Verona (11 settembre al Teatro Romano per il Festival della Bellezza. Il calendario si arricchisce, inoltre, di cinque nuove date: Castro Marina (LE) (Porto Rubino, 21 luglio), toccando poi Tindari (ME) (Indiegeno Fest, 2 agosto), Partanna (TP) (Anfiteatro di Partanna, 27 agosto), L’Aquila (Pinewood Festival, 8 settembre) e Roma (Videocittà, 18 settembre).

(ITALPRESS).