Palermo, Varchi(FdI): “No aumento addizionale comunale IRPEF, impegno mantenuto”

“Come avevo promesso all’atto delle mie dimissioni da vicesindaco di Palermo, sono rimasta al fianco del Sindaco Roberto Lagalla, per seguire alcuni provvedimenti che necessitano di interlocuzioni con il Governo Meloni. Così è stato anche per evitare l’aumento della addizionale IRPEF, procedimento conclusosi con l’accoglimento delle istanze che l’assessore Alaimo aveva inoltrato per conto del Comune di Palermo”. Lo ha detto il parlamentare di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi. “Ancora una volta ringrazio il sottosegretario Wanda Ferro, presidente di COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali) per aver accompagnato l’Ente sin dal mio insediamento come vicesindaco con delega al bilancio, verso il risanamento contabile che appariva un’utopia ed è ormai solida realtà – ha proseguito la Varchi – L’atto che oggi viene offerto all’attenta valutazione di tutti i consiglieri comunali è il frutto di un cammino rigoroso – che rivendico – nella gestione dei conti pubblici”. (Dire)