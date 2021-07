Covid, Sicilia: il virus “corre”, 353 nuovi casi e la positività arriva quasi al 3%

Sono 353 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 288). Non ci sono però morti (ieri le vittime erano state 10). Il numero complessivo delle vittime siciliane resta così a 6.006.

E’ quanto si evince dal bollettino covid del 15 luglio diffuso dal ministero della Salute.

In aumento anche se di poco i ricoveri: complessivamente in ospedale ci sono 161 persone (4 in più rispetto a ieri), delle quali 21 in rianimazione (ieri erano 20) e 140 in area medica (ieri erano 137).

Le persone dichiarate guarite sono state 171 e così il numero delle persone attualmente positive sfonda di nuovo quota 4 mila: sono 4.140 (+220) delle quali 3.979 in isolamento domiciliare.

I tamponi processati sono stati 12.079 (ieri erano 11.939) e così il tasso di positività sale al 2,92% contro il 2,41% di ieri.