Covid, rischio giallo per la Sicilia, decisivi prossimi 7 giorni

Sette giorni per scongiurare il ritorno in zona gialla e dire addio all’estate senza restrizioni in Sicilia. Quella che inizia doma sarà la settimana decisiva per la Sicilia visto l’ultimo report sull’indice di contagio Rt salito a 0,95 e il rischio complessivo di contagio da Covid passato da “basso” a “moderato”. Nei prossimi sette giorni “scadono” i giorni medi di incubazione del virus per chi ha partecipato ai festeggiamenti per l’Italia del calcio campione d’Europa e nel caso di Palermo per chi ha festeggiato Santa Rosalia per le strade della città. In entrambi i casi si parla di decine di migliaia di persone che si sono assembrate senza mascherine e senza mantenere il distanziamento.

I dati dei nuovi positivi di oggi, 431 in tutta l’Isola, infatti si riferiscono a contagi avvenuti nella finestra 5-10 luglio e sono già il terzo dato assoluto dietro a Lazio con 500 nuovi casi e Lombardia 434. Ma a preoccupare è soprattutto l’incidenza settimanale dei casi, che ieri era a quota 34,9 su 100mila, ovvero l’80 per cento in più rispetto al 19,3 della settimana prima. Di questo passo venerdì 23 luglio, in previsione della prossima cabina di regia che assegnerà le nuove fasce di rischio in vigore da lunedì 26, l’Isola avrà nettamente superato la soglia dei 50 casi settimanali su 100mila.Due eventi ad elevato rischio focolai, la vittoria degli Europei e il festino di Santa Rosalia, che si sommano alla stagione turistica entrata a pieno regime e i ritardi nella campagna di vaccinazione che vede la Sicilia al penultimo posto fra le regioni italiane.

Il focolaio di 30 contagiati scoperto oggi nell’isola di Pantelleria è il primo vero campanello d’allarme per la stagione turistica siciliana. Dal tracciamento eseguito dall’Asp di Trapani il contagio è avvenuto ad una festa sull’isola. Metà dei positivi al tampone rapido dovranno essere confermati dal molecolare, ma il rischio è che nei prossimi giorni il numero salga esponenzialmente per il basso tasso di vaccinati di Pantelleria che non arriva al 50 per cento. “Si tratta per lo più di giovani che hanno partecipato a una festa privata, e la maggior parte sono minorenni non vaccinati – conferma il sindaco di Lampedusa Vincenzo Campo – Speriamo di circoscrivere l’evento. Il momento è fondamentale per isola siamo in una fase di ripartenza, un ritorno importante dell’isola. Una cosa del genere ci potrebbe mettere in grave difficoltà”.

L’aumento del numero di contagiati a Pantelleria potrebbe portare il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a dichiarare la zona rossa sull’isola, la quinta dopo l’ordinanza che “chiude” il comune di Gela fino almeno al 23 luglio. La cittadina del nisseno è la quarta zona rossa dopo i comuni di Mazzarino e Riesi, sempre in provincia di Caltanissetta, e Piazza Armerina in provincia di Enna.

Intanto restano critiche ma stabili le condizioni dei due bambini ricoverati a Palermo risultati positivi alla variante Delta del Covid. Si tratta di un neonato di due mesi e di una bimba di undici anni. Entrambi con patologie pregresse, sono intubati nel reparto di terapia intensiva Covid dell’ospedale dei Bambini.