Covid, in Sicilia 300 nuovi contagi ed un decesso

Secondo i dati forniti dal ministero della Salute i nuovi positivi in SICILIA scendono a 300 dai 404 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 9.523, determinando un indice di positivita’ del 3,1%. Registrato un decesso nelle ultime 24 ore. I guariti oggi sono 41.

Crescono gli attualmente positivi, 258 persone in piu’, determinando un numero complessivo di 5.381. 154 le persone ricoverate nei reparti ordinari (+5), e’ di 22 il numero di ricoveri in terapia intensiva, con 3 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 5.205 persone.