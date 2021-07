Agricoltura nissena, dalla Regione oltre 7,2 milioni per investimenti, Mancuso (FI): “Risultato frutto della perseveranza e amore verso il territorio”

“Dopo la visita istituzionale di qualche giorno fa dell’assessore regionale al ramo Toni Scilla, del dirigente generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, Dario Cartabellotta e del dirigente generale del Dipartimento dello sviluppo rurale e del territorio, Mario Candore, che ho fortemente voluto presso la sede dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Caltanissetta, ecco i primi risultati. Il via libera allo scorrimento della graduatoria per la sottomisura 4.3, grazie alla quale all’Ispettorato nisseno sono stati assegnati 11 progetti per curarne l’istruttoria. I comuni interessati sono: Mussomeli (6 progetti), Gela (1 progetto), Riesi (1 progetto), San Cataldo (1 progetto), Acquaviva Platani (1 progetto), e Resuttano (1 progetto). Per un importo totale finanziato pari a € 7.227.000”. Ne dà notizia il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso

“Un risultato che premia la nostra perseveranza e l’amore per questa terra. Grazie a tali risorse – conclude il Parlamentare – potremo investire in infrastrutture utili allo sviluppo,

all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura. Inoltre, secondo quanto previsto dalla sottomisura, si potrà agire sulla viabilità interaziendale e nelle strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali”.