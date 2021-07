Accorpamento Camere di Commercio. Perconti (M5S): “Stiamo preparando emendamento correttivo”.

“Risulta incomprensibile che, per assecondare le richieste di delle province di Siracusa e Ragusa, e consentire loro di scindersi da Catania, si sia scelto di accorparne cinque, coinvolgendo Agrigento, Caltanissetta e Trapani, distanti dalle prime due non solo geograficamente ma anche dal punto di vista economico e sociale”.

E’ quanto ha affermato in una nota l’on. Filippo Perconti (M5S). Il deputato nazionale ha poi rilevato: “Stefania Prestigiacomo avrebbe dovuto rifiutare la riformulazione del governo al suo emendamento al decreto sostegni bis che prevede questo accorpamento, e considerare le ricadute pesanti sulla vita delle imprese, preoccupazione già espressa dalle associazioni del settore; c’è bisogno di un’operazione di rilancio e di ristrutturazione dei costi gestionali delle Camere di Commercio, e l’avvio di una fase di confronto per arrivare a una soluzione condivisa e utile per il tessuto produttivo dei nostri territori”.

Infine i deputato pentastellato ha concluso: “Non possiamo mortificare contemporaneamente tutte queste realtà, stiamo preparando un emendamento correttivo per ripristinare la condizione precedente, evitare un ulteriore proseguimento del commissariamento e garantire alle imprese delle tre province un presidio efficiente e pienamente operativo, per supportarle in un contesto economico e sociale che sta ancora affrontando le conseguenze prodotte dall’emergenza sanitaria”.