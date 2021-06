Variante Delta. Locatelli (Consiglio Superiore Sanità): “Una sola dose di vaccino non copre adeguatamente”.

“Una sola dose di vaccino non copre adeguatamente. La variante Delta, conosciuta anche come variante indiana, solleva preoccupazione perché si connota per maggior contagiosità e perché può provocare patologia anche significativa nei soggetti non vaccinati o che hanno ricevuto una sola dose”.

Così il prof. Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente del Consiglio Superiore di Sanità, a Sky TG24 Live In Firenze sulla variante Delta, ritenuta più contagiosa.

“E’ importante progredire il più veloce possibile con la campagna vaccinale. Una sola dose di vaccino non copre adeguatamente, va completato il ciclo vaccinale per riuscire a ottenere protezione sia da patologia grave che letale”. (Fonte Adnkronos).