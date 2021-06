Serradifalco. L’amministrazione comunale punta al restauro di Piazza San Francesco.

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale ha aderito al bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento di interventi di riqualificazione architettonica ed urbana.

In particolare ha puntato sui lavori di restauro e rifunzionalizzazione di Piazza San Francesco. Si tratta della piazza nella quale, originariamente, sorse il primo insediamento abitativo serradifalchese nel 1640. L’intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023.

Nel contempo, dovendo acquisire un progetto di livello esecutivo – cantierabile di tale intervento al fine di ottenerne il finanziamento, è stato deciso dalla Giunta di far ricorso a professionisti esterni all’ente in quanto l’area tecnica del Comune è oberata da lavoro pregresso, per cui ha autorizzato il responsabile dell’area urbanistica del Comune, l’arch. Michele D’Amico, ad avviare la procedura per pervenire rapidamente al conferimento dell’incarico di progettazione esecutiva ad un professionista esterno all’ente comunale.