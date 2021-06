Serradifalco. Approvato in Giunta intervento per sistemare la strada interpoderale Cusatino-Pipitaro.

SERRADIFALCO. E’ stato approvato in Giunta l’intervento per la sistemazione della strada interpoderale Cusatino – Pipitaro che collega la strada statale 122 con altre strade di interesse rurale di contrada Cusatino.

Il provvedimento, atteso da anni, e riguarda una zona nella quale sono presenti numerosi insediamenti artigianali-commerciali, ed agricoli, oltre che numerose abitazioni. La proposta è partita dall’assessore Rosario Ristagno. La strada interpoderale è di uso pubblico e l’onere della sua manutenzione è stato assunto dal Comune.

La strada si presenta in pessimo stato di conservazione e che per lunghi tratti non è transitabile a causa dei profondi solchi generati dall’erosione delle acque piovane che vi si riversa dalle stradelle private di accesso agli insediamenti abitativi, agricoli e artigianali.

Pertanto è stato disposto dall’amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Burgio l’intervento urgente per ripristinare la percorribilità anche al fine di scongiurare l’isolamento dei residenti e delle attività produttive ivi presenti, oltre che per consentire l’eventuale accesso ai mezzi di soccorso fino alle abitazioni delle persone inabili ed anziani che risiedono stabilmente nella zona. Nel provvedimento approvato in Giunta è stato comunque ricordato che il Comune, al momento, opera in regime di esercizio provvisorio e pertanto può procedere ad impegnare somme sul pertinente capitolo di bilancio limitatamente a 5/12 che comprende 50 mila euro.