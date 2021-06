Scambiano mandragora per borraggine: a Palermo intera famiglia finisce in ospedale.

Credevano di aver acquistato borraggine, e invece avevano acquistato mandragora. E così per poco non c’è scappata la tragedia a Palermo. Qui un’intera famiglia, marito, moglie e tre bimbi, sono stati ricoverati in ospedale per avvelenamento dopo aver ingerito foglie di mandragola.

L’intero nucleo familiare, originario del Bangladesh ma residente da anni a Palermo, è stato portato negli ospedali Civico, Policlinico e Di Cristina. Tutti sono arrivati al pronto soccorso in stato di allucinazione e sono stati subito assistiti dai medici che hanno iniziato la profilassi somministrando l’antidoto. La mandragora, a quanto pare, sarebbe stata acquistata al mercato di Ballarò.