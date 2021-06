Libero Consorzio. Il Commissario Duilio Alongi: “Ecco cosa fatto per la viabilità provinciale”.

CALTANISSETTA. In una nota del commissario straordinario Duilio Alongi, il Libero Consorzio di Caltanissetta ha inteso replicare alla nota di Cittadinanza Attiva sulla situazione della viabilità nelle sp 43 e 123.

In una nota si legge: “In relazione alla nota di Cittadinanza Attiva, che ringrazio per l’attenzione che ripone per il territorio di Caltanissetta, concernente la SP 43 e la SP 123, corre obbligo precisare quanto segue, evidenziando che lo stato della viabilità provinciale è tra le priorità dell’Ente, attesa l’importanza di garantire all’utenza le migliori condizioni di transitabilità.

Sinteticamente si riportano le misure adottate per la manutenzione delle Strade provinciali di cui sopra:

-SP 123: l’Ente ha predisposto il DISA “Documento di Indirizzo della Stazione Appaltante”, che prevede la esternalizzazione dell’incarico di progettazione a professionista specializzato nello specifico settore. Le relative spese di progettazione ed il successivo affidamento dei lavori saranno finanziati con i fondi afferenti al Decreto “Ponti” in bozza del Ministero delle Infrastrutture, di cui all’intesa conferenza Stato – Città del 25/03/2021, con il quale risulta assegnata al Libero Consorzio, per l’anno 2020, la somma di € 1.807.850,06.

-SP 43: in atto non sono previsti interventi di manutenzione straordinaria con finanziamenti esterni, ma il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta dopo diversi anni, finalmente ed opportunamente è nelle condizioni di inserire in sede di previsione di bilancio, per l’anno corrente, una cospicua somma da cui attingere per interventi urgenti, mirati alla manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo viario di propria competenza. Sarà il Settore IV nell’immediato, a stilare l’elenco delle priorità su cui intervenire.

Il contenuto del DISA per la SP 123, trova la sua giustificazione nell’attuale consistenza dell’organico dell’Ente, ridotto all’osso dal pensionamento di molti dipendenti che il blocco del turn-over, di fatto, impedisce di rimpiazzare.

Pertanto, oltre alla destinazione di ulteriori risorse finanziarie è opportuno, come rappresentato più volte nelle sedi competenti, che le Istituzioni preposte adottino gli interventi che consentano di dotare gli enti del personale tecnico, ma non solo, necessario per programmare in maniera più compiuta le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali.

Per completezza d’informazione, corre obbligo evidenziare che dal Febbraio 2020, grazie alla totale disponibilità ed attenzione della Presidenza della Regione Siciliana, congiuntamente all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, al Dipartimento Regionale Tecnico a cui è incardinato l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ed al IV Settore del LCC di CL, si sono eseguite e si continuano ad eseguire, con apposito Accordo istituzionale, stipulato appunto tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, attuativo degli interventi sulle strade provinciali di competenza, previsti nel Piano degli interventi stradali per l’anno 2019 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 82 del 27 febbraio 2019, numerosi interventi di manutenzione straordinaria di molti tratti in frana delle strade provinciali (SP 16, SP37, SP 19, SP 190, SP 38, SP 23, SP 24, SP 26, SP 178, SP 181, SP 12, SP 8) putroppo mal ridotte, per l’atavica mancata manutenzione a causa di assenza di fondi.

Interventi quest’ultimi, che si sono attuati grazie alla collaborazione sinergica tra le preposte e citate Istituzioni Regionali, i tecnici dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta e l’instancabile impegno del IV settore del LCC, che desidero doverosamente ringraziare.

Sempre durante questo periodo, la Presidenza della Regione Siciliana appositamente sollecitata, ha consentito la stipula della convenzione con l’ESA, per l’espletamento della pulizia e discerbamento del reticolo viario provinciale, ancora in corso di esecuzione.

Non si è fatto tutto e tanto ancora rimane da fare, ma ho la consapevolezza che siamo sulla buona strada per portare a termine, anche in questo territorio, il piano di manutenzione straordinaria della viabilità secondaria, che il Presidente della Regione ha voluto con forza e determinazione”.