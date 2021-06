In un locale a mangiare e bere dopo la mezzanotte. Polizia sanziona clienti e proprietario di un bar.

Il fatto che la morsa del Covid in queste ultime settimane si sia allentata e che si sia passati alla zona in Sicilia non significa abbassare la guardia né tantomeno non rispettare quelle che sono le normative in materia.

E così ecco che a Sciacca la Polizia, nel corso di controlli mirati, ha scoperto persone intente a consumare cibo e bevande in un bar oltre la mezzanotte, orario previsto e a partire dal quale scattava il coprifuoco.

A quel punto i poliziotti hanno elevato la sanzione amministrativa da 400 euro al titolare e a tutti i clienti che, di fatto, avevano violato il coprifuoco disponendo la chiusura del locale per tre giorni.