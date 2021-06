Covid: in Sicilia una trentina di casi variante Delta

In Sicilia sono una trentina i casi relativi a contagiati Covid con variante Delta, 14 sono sulla nave quarantena dei migranti che si trova a Lampedusa (Ag). Una persona contagiata e’ stata intercettata in aeroporto a Palermo. “Il primo caso di variante Delta in Italia – ricorda il direttore generale dell’assessorato regionale alla salute della Regione siciliana Mario La Rocca – e’ stato segnalato dalla Sicilia lo scorso 8 maggio.

Ed il fatto che siano stati riscontrati 30 casi e’ dovuto soprattutto al fatto che tanti campioni sono stati sequenziati. Come capacita’ di ricerca siamo secondi solo al Veneto, stiamo sequenziando tantissimi campioni questo ci fa ben sperare in termini di prevenzione della diffusione”. Sul fronte delle zone rosse in Sicilia, al momento sono due quelle in vigore fino all’1 luglio: Santa Caterina Villarmosa (Cl), dallo scorso 15 giugno, Valguarnera Caropepe (En) dallo scorso 19 giugno.