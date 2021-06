Caltanissetta. Giammusso (Lega): “Raddoppiata spesa per canile; fallimento delle politiche di contrasto al randagismo”.

CALTANISSETTA. Solo nel primo semestre del 2021 sono stati spesi 466 mila euro per pagare il canile che accoglie i cani randagi della nostra città. La spesa è raddoppiata rispetto al passato e ciò è incomprensibile. Questo è un vero e proprio fallimento delle politiche di contrasto al randagismo di questa amministrazione comunale.

Lo afferma il coordinatore cittadino per Caltanissetta, Lega-Salvini Premier, Arialdo Giammusso. Quest’ultimo ha ribadito: “Nel frattempo che venga approvato il disegno di legge per la lotta al randagismo e alle zoomafie, presentato dalla Lega-Salvini premier in Parlamento, chiederemo al nostro consigliere, Oscar Aiello, di presentare una interrogazione per conoscere i motivi di questo folle aumento di spesa (1 milione anno) e quali misure sono state adottate dalla giunta Gambino per contrastare il fenomeno dei cani randagi. Una città in grave crisi economica non può sperperare così un milione di euro”.