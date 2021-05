Pagano (Lega). Recovery: “Per spendere bene i fondi occorre un’Agenzia per il Sud”.

“Sono perplesso che si possano riuscire a spendere le ingenti somme di denaro previste per il Pnrr. Al Sud mancano strutture burocratiche in qualità e in quantità, visto che i concorsi sono fermi da decenni”.

A sostenerlo è stato il vice capogruppo alla Camera della Lega, l’on. Alessandro Pagano. Il deputato nazionale sancataldese ha poi rilevato: “Come la Lega ha chiesto a molti ministri del governo Draghi, l’unica possibilità per riuscire nella titanica impresa è concepire in tempi rapidi la nascita di una Agenzia per la programmazione, la progettazione e la realizzazione di progetti strategici per il Sud”.