Caltanissetta. Oscar Aiello (Lega): “Solidarietà a dipendenti, clienti e titolare dell’Eurospin”.

CALTANISSETTA. “Solidarietà ai dipendenti e ai clienti dell’Eurospin di Via De Gasperi per l’aggressione subita ed ai titolari per il danneggiamento sofferto ieri, chi viene in Italia oltre a pretendere diritti ha anche il dovere di rispettare le nostre leggi, le donne, i lavoratori le aziende italiane”

Così il Coordinatore provinciale della Lega in Provincia di Caltanissetta, Oscar Aiello, interviene a seguito dei reati di danneggiamento aggravato e getto pericoloso di cose compiuti ieri da un cittadino ghanese già gravato da pregiudizi di Polizia nel supermercato cittadino di via De Gasperi.