San Cataldo, appello corale ai Commissari: “Aiutare con Buoni Spesa chi è in difficoltà”

Collettivo Letizia, Meetup Cittadinanza Attiva, Meetup San Cataldo 5 Stelle, PD, Riprendiamoci la città e personalità appartenenti a quello che è stato “Il Sacco” hanno inviato ai Commissari Straordinari del Comune di San Cataldo un documento con il quale chiedono di mettere in atto tutti gli adempimenti necessari perché si mettano a disposizione dei nuclei familiari in stato di bisogno i Buoni Spesa previsti dal D.L. n 154 del 23//11/2020.

All’unisono Gianfranco Cammarata, Marco Iacona, Adriano Bella, Martina Riggi e Ennio Bonfanti in qualità di rappresentanti delle rispettive forza politiche proponenti, sottolineano come sia opportuna la massima accelerazione degli atti propedeutici alla distribuzione degli aiuti alle famiglie sancataldesi che si trovano in serie difficoltà.

E tutti loro sottolineano come sarebbe ingiustificabile qualsiasi ritardo nella attuazione di quanto previsto.

” Molti nostri concittadini- concludono- troverebbero quel minimo di assistenza utile a soddisfare almeno le esigenze minime di ogni famiglia”.