Pietraperzia nuova zona rossa: sono 31 i Comuni nel territorio Siciliano

In Sicilia diventa zona rossa anche il Comune di Pietraperzia, in provincia di Enna, dal 4 al 14 aprile.

Lo rendo noto la Regione siciliana, sottolineando in una nota che sono quindi 31, al momento, le zone rosse sul territorio regionale.

Al comune si applicano cosi’ le ulteriori misure restrittive previste dall’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha disposto la zona rossa anche per i comuni di Montallegro, in provincia di Agrigento, e Sommatino, in provincia di Caltanissetta.